Genießen Sie den „Götterklang“ an der Donau

Eine Ode an die Jugend

Ein faszinierendes Programm mit einem besonderen Motto frei nach Richard Wagner: „Kinder, schafft Neues!“ Das Stück aus der Oper „Die Meistersinger von Nürnberg“ wollte er einst junge Menschen dazu inspirieren, kreativ zu sein und Neues zu schaffen – sei es in der Musik oder in anderen Bereichen des Lebens. Es ist eine Hymne an die Jugend und ihre Fähigkeit, die Welt zu verändern und Fortschritt zu bringen. Passend zu diesem Motto wird auch in diesem Jahr wieder junge Preisträger aus dem Wettbewerb „Prima La Musica“ ein Stück auf der Donaubühne in Tulln gemeinsam mit den großen Stars präsentieren.