Tori Spelling: Wusste sofort, dass Shannen tot ist

„Es war schockierend“

In ihrem „misSPELLING“-Podcast erzählte sie, dass ihr Telefon aufleuchtete, als sie am Sonntag, dem 14. Juli, mit ihren beiden Kindern schlief: „Es ging immer wieder an. Ich habe auf die Uhrzeit geschaut, und es war 7 Uhr morgens, und ich wusste es sofort. Ich dachte: ,Oh mein Gott. Jemand ist gestorben, jemand Wichtiges ist gestorben.’ Und ich nutzte diesen Moment, um nicht in die sozialen Medien zu gehen … als ich Google aufrief, sah ich, dass Shannen am Samstagabend gestorben war, und es war schockierend.“