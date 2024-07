Olympionike schimpft: „Ich bin fast gestorben“

In Teahopo‘o auf Tahiti, ein für hohe Wellen bekannter Surfspot im Pazifik, sind die Surfer im Einsatz – über 15.000 Kilometer entfernt von Paris. Tahiti ist die größte Insel in Französisch-Polynesien. Das Organisationskomitee will mit der Austragung der Surfbewerbe auch die Überseegebiete in die Sommerspiele miteinbeziehen.