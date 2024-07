Olympia-Held! Mann in bunter Badehose erfreut Fans

Was war passiert? Im ersten Vorlauf über 100 Meter Brust der Frauen sank kurz vor dem Start ein mysteriöser Gegenstand auf den Beckenboden. Daraufhin sprang ein Mann in bunter Badehose ins Wasser, fischte eine Badehaube aus dem Becken, hielt sie wie eine Trophäe in die Höhe und ließ sich feiern.