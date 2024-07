Norris wütend: „Damit habe ich alles ruiniert“

Eine Situation, die am 24-Jährigen nagt: „Ich habe in den vergangenen drei, vier Rennen viele Punkte liegen gelassen, wegen dummem Zeug, wegen Fehlern und wegen schlechter Starts. Ich weiß nicht, wieso das ständig passiert.“ 78 Punkte liegt der Brite so auch schon hinter WM-Leader Verstappen zurück, wenngleich Red Bull die Rennen längst nicht mehr dominiert.