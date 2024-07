Nadal gegen Djokovic – ab ca. 13.30 Uhr LIVE

Rafael Nadal besiegte am Sonntag in seinem Auftakt-Einzel in Paris den Ungarn Marton Fucsovics 6:1,4:6,6:4. Nun kommt es in der zweiten Runde zum Duell mit dem topgesetzten Novak Djokovic. Die Sympathien des Publikums dürften dabei Nadal gehören. Der Spanier, mit 14 Triumphen French-Open-Rekordsieger, wurde in Roland Garros bereits gegen Fucsovics permanent mit lautstarken „Rafa, Rafa“-Rufen gefeiert.