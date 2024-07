Teamchefin entschuldigt sich für Drohneneklat!

„Ihr seid ein Land, in das ich mich verliebt habe!“

Priestmann betonte zudem, dass sie als Anführerin des Teams die Verantwortung übernehme und bei den Ermittlungen kooperieren werde. Ihre Entschuldigung richtete sich auch an die Nation: „Es tut mir leid für Kanada. Ihr seid meine Heimat und ein Land, in das ich mich verliebt habe. Ich hoffe, dass ihr diese extrem talentierten und hart arbeitenden Spielerinnen weiterhin unterstützen werdet, um ihnen zu helfen, allen Widrigkeiten zu trotzen und ihren wahren Charakter zu zeigen.“