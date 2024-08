„Ich möchte am Ganzen wieder mehr Freude haben“

„Krone“: Vinc, ein besonderer Sommer liegt hinter dir, du bist ein verheirateter Mann – Gratulation!

Vincent Kriechmayr: Danke! Es war eine schöne Hochzeit, die ich sehr genossen habe. Ich habe eine starke Frau an meiner Seite, die das ganze Fest mit ihren Mädels organisiert hat – es war ein besonderer Tag. Damit startet ein neues Kapitel in meinem Leben. Ich freue mich auf das, was kommt.