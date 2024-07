Schlafen im Gartencenter – und ein Hundebiss!

„Die Route, die jeder wählt, ist ein gut gehütetes Geheimnis. Ein Problem sind sicherlich die Grenzübergänge am Balkan. Dort wird es sicher zu Überraschungen kommen. Die Frage ist auch, wie ich in die Türkei fahre – entweder über Griechenland oder Bulgarien“, wusste der Kraubather, der bereits sechsmal das Race Across America gewinnen konnte, vor dem Start. Geschlafen wird beim TCR wenig – und wenn wohl neben der Straße im Schlafsack. Teilweise geht’s durch Gebiete, wo es 45 Grad im Schatten hat – und mitunter über Straßen und Wege, deren Befahrung sehr gefährlich ist.