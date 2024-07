Verstappen verteidigt sein Fluchen am Boxenfunk!

„... also muss sich niemand darüber Sorgen machen!“

Verstappen reagierte auch auf die Kritik an seiner Teilnahme an einem virtuellen Simulationsrennen in der Nacht vor dem Großen Preis von Ungarn, dementierte aber Berichte, wonach sein Team ihm derartige Aktionen für die Zukunft verboten hätte. „Ich bin bis 3 Uhr in der Nacht gefahren, das ist nichts Neues und für mich etwas sehr Wichtiges in meinem Leben. Es stehen sowieso keine weiteren Simulationsrennen an, also muss sich niemand darüber Sorgen machen“, erklärte er.