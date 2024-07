Olympia: Bomben-Alarm an Pariser Stadion!

Sicherheitsausgaben verdoppelt

Im zweiten Spiel am Abend (21 Uhr) trifft im selben Stadion Israel auf Mali. Aufgrund der israelischen Beteiligung und der damit verbundenen Gefährdungslage wurden die Sicherheitsvorkehrungen bereits im Vorfeld auf ein Maximum erhöht. Genaue Details der Sicherheitsmaßnahmen werden geheim gehalten. Es ist jedoch bekannt, dass die Sicherheitsausgaben für die Spiele 2024 in Paris etwa doppelt so hoch sind wie bei den Spielen in Tokio 2021.