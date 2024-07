Spanien und Argentinien im Olympia-Einsatz

Spanien-Frauen mit Top-Stars

Apropos: Die Spanierinnen reisen mit allem was Rang und Namen hat nach Frankreich an. Jennifer Hermoso und die Ballon-d‘Or-Siegerinnen Aitana Bonmati (2023) und Alexia Putellas (2021 und 2022) führen die Elf an, die nun auch bei ihrer ersten Olympia-Teilnahme abräumen will. „Ich bin ein ehrgeiziger Mensch, der nie siegesmüde wird“, erklärte die 26-jährige Barcelona-Spielerin Bonmati, die in den letzten zwölf Monaten mit ihrem Klub und der Nationalelf alles gewonnen hat.