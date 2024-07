Sieg in Kitz: „Der schönste Tag in meinem Leben!“

Doch der sichtlich angeschlagene rot-weiß-rote Topspieler lief in einem verrückten dritten Durchgang immer hinterher, konterte, verlor aber im Tiebreak. „Bitter. Aber ich hatte von Beginn an wieder Schmerzen.“ Das Haglund-Sydrom in beiden Fersen, in der linken jedoch stärker. „So macht’s auf Dauer keinen Spaß, schon gar keinen Sinn“, gestand Ofner, „nach Olympia muss ich mal schauen. Aber eine erneute Operation will ich keine.“ Trotz physischen und dadurch psychischen Handicaps freut sich „Ofi“ riesig auf die Spiele in Paris. „Ein Kindheitstraum.“