Thiem emotional: „Besonderer Platz im Herzen“

„Kitzbühel behält immer einen besonderen Platz in meinem Herzen“, versprach Thiem abschließend und verließ und Applaus, auf dem er zwölf Jahre jeweils alles gegeben hatte. Wenngleich in diesem Jahr die Vorzeichen andere gewesen wären, wie er anschließend bei Servus TV verrät: „Das Spiel rückte heute natürlich in den Hintergrund. Ich wollte es nochmal genießen. Die Niederlage war deshalb auch keine Katastrophe mehr. Nicht so wie sonst in Kitzbühel“, gab sich Thiem gefasst.