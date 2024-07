Top-Volleyballer nehmen Kurs auf die Steiermark

Österreichs beste Volleyballer nehmen Kurs auf die Steiermark! Seit Montag hat sich das Nationalteam zur Vorbereitung in Steinbrunn eingefunden. Denn die Qualifikation für die EM naht – in dieser geht es heuer auswärts gegen Belgien und daheim gegen Aserbaidschan. Und das einzige Pflichtspiel zuhause wird den Fans am 17. August in der Oststeiermark serviert.