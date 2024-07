„Falsche Entscheidung“: Experten tadeln McLaren

Hintergrund: Da McLaren den zweitplatzierten Norris vor Leader Piastri in die Box geholt hatte, konnte der Brite an seinem Teamkollegen vorbeiziehen und seinem zweiten Grand-Prix-Sieg entgegenrasen. Wäre nicht die Stallorder gekommen, die Plätze zurückzutauschen ... So bremste Norris widerwillig und ließ Piastri seinen ersten Sieg feiern.