Landhaus setzt jetzt auch auf Sonnenstrom

Ein Viertel aller rot-weiß-roten PV-Anlagen befindet sich in Niederösterreich. Jetzt zieht auch das Landhaus im St. Pöltner Regierungsviertel nach. Derzeit läuft die Umrüstung von 11.000 Leuchtstoffröhren in den Gängen, den Teeküchen und den WC-Anlagen auf LED-Technologie. 250.000 Kilowattstunden Energie werden dadurch jährlich eingespart und somit 54,8 Tonnen weniger CO₂ ausgestoßen. „Auf dem Landhaus errichten wir derzeit weitere Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von 533 kWp mit heimischen Modulen. So steht uns in Kürze eine Gesamtleitung von 753 kWp auf unseren Dächern zur Verfügung, mit der wir im Jahr rund 730.000 Kilowattstunden Strom erzeugen werden“, berichtet Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.