Mafia-Verdacht: Neue Ermittlungen im Fall Pantani

Pantani, der 1998 Giro und Tour gewann, geriet nach dem Giro-Ausschluss in den Sog einer persönlichen und beruflichen Krise. Zunehmende Manipulationsvorwürfe und mehrere Gerichtsverfahren zerstörten dann seine Karriere bis zu seinem tragischen Tod 2004 in einem Hotelzimmer in Rimini an einer Drogen-Überdosis.