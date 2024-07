Flug-Chaos: Steirer erlebten Odyssee bei Heimreise

Die restliche Familie fuhr dann nach Ankunft in der ungarischen Hauptstadt noch vier Stunden mit einem Bus nach Wien. Bis auch der Schwiegersohn nachkam, war es Samstagnacht. Nachdem die Familie am Freitag um 14 Uhr in Barcelona am Flughafen gewesen war, kamen sie – nach rund 35 Stunden – in der Nacht auf Sonntag zu Hause in der Südsteiermark an.