Verbnjak ist plötzlich in der Welt der Rad-Profis

600.000 Höhenmeter in einem Jahr

„Viele Stars wie Mattias Skjelmose oder Pedro Lopez haben sich auf Olympia oder die Vuelta vorbereitet – es war echt cool, mit ihnen zu trainieren. Daheim war ich ja immer einer der Schnellsten, jetzt musste ich mich hinten einordnen“, erzählt Verbnjak, der normal pro Jahr rund 600.000 Höhenmeter (Ski plus Rad) absolviert. In Andorra waren es binnen 14 Tagen etwa 30.000.