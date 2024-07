Weg zur „grünen“ Stadt: Alumnatsgarten eröffnet

Gleich zwei neue Grünoasen erfreuen die Herzen der Landeshauptstädter. Denn anders als am Domplatz bahnen sich zarte Pflänzchen im neu angelegten Alumnatsgarten und dem ebenfalls neuen Sturm-19-Park in St. Pölten ihren Weg zu voller Blüte. Der neugestaltete Erholungsraum unweit des Bischofsitzes ist ab sofort an 365 Tagen für alle zugänglich. „Dieses ruhige Platzerl mit Rosenbeeten, Sitzgruppe unter Bäumen sowie ein weiterer Springbrunnen und der Laubengang machen den Alumnatsgarten auf fast 2000 Quadratmetern mit toskanischem Ambiente und Blick auf die Domkirche perfekt“, freut sich Stadtchef Matthias Stadler.