Neuer Stadtpark als wichtiger Brückenschluss

Bundesdenkmalamt am Zug

Bis 2024 soll der Park völlig neu gestaltet werden, erste Konzepte gibt es bereits. „Es wird ein weiterer innerstädtischer Grünraum mit hoher Aufenthaltsqualität“, betont Bürgermeister Matthias Stadler. Der zuständige Planer Alfred Benesch erklärt: „Die Grundidee ist, den schattigen, historischen Laubengang so weit wie möglich zu erhalten und dadurch auch einen ganz speziell geschützten Gartenraum zu ermöglichen. Um diesen versteckten, nun öffentlichen, Park schon von weitem sichtbar zu machen, sollen Bäume, Kletterpflanzen und gemischte Pflanzbeete rund um den Park sowie Öffnungen in den Laubengang hinein - mit Durchgängen und offenen Sichtfenstern - auf den Park aufmerksam machen und in den Park einladen.“ Als zentrales Element ist der Brunnen vom Bischofsgarten vorgesehen, der hierher übersiedelt werden soll. Dazu fehlt aber noch die Zustimmung des Bundesdenkmalamts.