Schreiben Sie noch per Hand?

Wir alle lernen es in der Schule, aber mittlerweile findet das Schreiben per Hand in unserem Alltag kaum noch Verwendung. Selbst kurze Notizen, für die man zu Kugelschreiber und Zettel greifen könnte, tippen viele von uns mittlerweile lieber schnell ins Handy ein, wenn wir sie nicht gleich als Sprachaufnahme speichern. Ist das bei Ihnen auch so und was denken Sie über diese Entwicklung?