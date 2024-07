Hilfe, ich habe Angst vor der Narkose!

„Bereits im Anästhesievorgespräch werden Sie vom Narkosearzt über die Möglichkeiten der Voll- und Teilnarkose informiert und Ihre individuellen Risiken mittels genauen Befragung erhoben. Bei bestehenden Vorerkrankungen orientiert sich der Anästhesist auch an weiterführenden Befunden wie etwa Blutbild oder Lungenfunktionstest. Wenn nötig, müssen auffällige Befunde noch vor der OP optimiert werden. Sie werden also insgesamt gut auf den Eingriff in Narkose vorbereitet. Erst dann erteilt der Anästhesist die OP-Freigabe“, beruhigt Primaria Univ.-Prof. Dr. Sibylle Langenecker, Vorstand der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin am Evangelischen Krankenhaus Wien.