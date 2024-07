Gewinne deinen Startplatz beim Austria Triathlon

Schwimmen in der St. Martins Therme & Lodge, Radfahren im Nationalpark Neusiedler See und Laufen in der Podersdorfer „Hölle“. Knapp 2.000 Athlet:innen nehmen diese Herausforderung vom 31. August bis 01. September 2024 an. Mit etwas Glück kann man noch einen der begehrten Startplätze beim Austria Triathlon Podersdorf mit der „Krone“ gewinnen.