Wanderin (77) stürzte 100 Meter in die Tiefe

Wieder ereignete sich ein Alpinunfall im Bezirk Liezen: Donnerstagmittag stürzte eine Wanderin (77) in steilem Gelände am Hauser Kaibling ab. Sie schlitterte etwa 100 Meter in die Tiefe und blieb schwer verletzt liegen. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Schwarzach gebracht.