Krass! Biathletin benötigte Zungen-Transplantation

Vor Kurzem dann die – wie beiläufig – getätigte Bestätigung der schweren Verletzungen, in einem Posting anlässlich ihres Sport-Comebacks bei einem Berglauf. „100 Tage nach meinem Unfall in Galtür inklusive Kieferbruch, Zungen-Transplantation, Jochbeinbruch und mehrerer hässlicher Zähne wieder in Innsbruck, dem Ort meiner OP zu sein und an einer Startlinie stehen zu können, war emotional wirklich krass“, so Frühwirt.