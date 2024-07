Zwei Spieler vor Abgang – ein Neuer im Anflug!

Trainer Christian Ilzer hatte am Donnerstag zwei Verstärkungen an Bord: Die EM-Starter Jon Gorenc Stankovic und Tomi Horvat trainierten erstmals wieder mit. Auch Otar Kiteishvili war bereits in Graz, reiste aber unverzüglich wieder in seine georgische Heimat. „Aus familiären Gründen“, erklärt Andreas Schicker, der wohl bald Kjell Scherpen applaudieren kann.