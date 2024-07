Kroos über Cucurella-Szene: „Dann wurde ich sauer“

Erst nach dem Spiel folgt der Ärger

Während des Spiels habe er die Szene gar nicht so realisiert. „Das heißt, in dem Moment bist du dann nicht so sauer auf den Schiedsrichter, weil du das selbst nicht so einschätzen kannst“, erklärt Kroos. Der Unparteiische und der VAR hätten es schließlich nicht einmal für nötig befunden, dass man die Szene nochmal anschauen sollte, resümiert der 34-Jährige.