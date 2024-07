Noch heute kommen der 28-Jährigen verständlicherweise Tränen, wenn sie an den Moment denkt. „Ich hatte im Iran einen Job, ein Auto, ein gutes Leben. In einer Sekunde habe ich alles verloren.“ In ihrer Not wandte sie sich an die einzige Person in Europa, die sie kannte, den in Wien lebenden Deutschen Uwe Schlokat, den sie auf dessen Iran-Reise kennengelernt hatte. Der zögerte nicht, ihr zu raten, zu ihm nach Wien zu kommen. „Ich hatte keine Wahl, also flog ich hierher.“ In eine neue Welt.