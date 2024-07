Bürgermeister Ludwigs Video an die Bevölkerung

Der Schutz und die Sicherheit der Wiener Bevölkerung hat für mich oberste Priorität“, sagt Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) in die Kamera – in einem Video, das unter anderem auf seinem YouTube-Kanal an die Wiener Bevölkerung gerichtet ist. Und an die Bundesregierung. Zum Inhalt der Botschaft erklärt der Stadt-Chef: „In den letzten Wochen sind einige Straftaten in Wien begangen worden, die nicht zu akzeptieren sind. Einzelne Gruppen missbrauchen unsere Stadt für ihre Auseinandersetzungen. Das ist absolut inakzeptabel. In Wien gibt es keinen Platz für Gewalt! Das habe ich nochmals festgehalten.“