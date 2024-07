Clan-Fehde in Wien: „Die stechen alle Araber ab!“

Ganz oben steht immer die Ehre – so kurz lässt sich die blutige Fehde, die aktuell die Bundeshauptstadt erschüttert, zusammenfassen. Nach drei Gewalt-Nächten in Serie herrscht in Wien nach wie vor Alarmstimmung. Die Polizei streift mit einem Großaufgebot durch die Metropole und will wieder für Ruhe und Ordnung sorgen. Bei einer konzertierten Aktion am Mittwochabend wurde nun vor allem das Gebiet bei der U-Bahn-Linie 6 ins Visier genommen.