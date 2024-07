Verstappen schlägt Alarm: „Müssen uns verbessern!“

Gute Erinnerungen

Dem kommenden GP in Ungarn blickt Verstappen dennoch optimistisch entgegen, immerhin erinnert sich der 26-Jährige an letztes Jahr, wo er am Hungaroring mit über einer halben Minute Vorsprung auf Norris gewann und obendrein den Extra-Punkt für die schnellste Rennrunde abstaubte. „Im vergangenen Jahr haben wir ein bärenstarkes Rennen geliefert, die Erinnerung daran ist großartig, denn wir haben als Team den zwölften Sieg in Folge geschafft. Ich hoffe, dass wir auch in diesem Jahr ein starkes Rennen haben und ein gutes Team-Resultat erzielen können“, so Verstappen.