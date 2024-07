Denkwürdig

Abgesehen davon geht diese EURO als denkwürdiges Turnier in die Sportgeschichte ein. Anschläge, Terrorgefahr oder Hackerangriffe – in den Wochen vor dem Start war die Angst vor einem möglichen Super-GAU groß. Zum Glück lösten sich alle negativen Befürchtungen in Luft auf. Eines der friedlichsten Feste im Weltfußball wurde gefeiert. Im Gegensatz zur letzten WM bleiben nur positive Aspekte in Erinnerung. Die Bilder der Fanmärsche gingen um die Welt, herrlich Hollands „links, rechts“-Choreografie, zum Schmunzeln Österreichs kreative Schlachtgesänge. Keine durch Zäune oder Sicherheitskräfte abgegrenzten Bereiche in den Stadien – „Fans im Käfig“ sind Vergangenheit.