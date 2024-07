Gstaad: Dominic Thiem gegen Juan Pablo Varillas

Der Niederösterreicher, der im Oktober in Wien seine Tennis-Karriere beendet, stellte sich am Sonntag in dem idyllischen Schweizer Bergdorf der Presse. Für das Turnier hat er „keine konkreten Ziele“. In der Woche nach Gstaad spielt der Ex-US-Open-Sieger beim Heimturnier in Kitzbühel sein letztes Event auf Sand.