EM-Rekord! Spanien thront nun einsam an der Spitze

Der Riese ist wieder erwacht

Im Halbfinale gegen nicht in Topform agierende Franzosen drehten die Spanier einen Rückstand in ein 2:1. Fünf Tage später folgte unter dem Berliner Nachthimmel eine Krönung, die nach den misslungenen Endrunden der vergangenen Jahre nicht unbedingt vorhersehbar war. Seit der legendären Tiki-Taka-Ära geprägt von Andres Iniesta, Xavi und Sergio Busquets, die zwei EM-Titel (2008, 2012) sowie den bisher einzigen WM-Triumph (2010) hervorgebracht hatte, befand sich der spanische Verband in einer Krise. Nur einmal in den vergangenen fünf großen Turnieren kam man über das Achtelfinale hinaus.