Standing Ovations für Prinzessin Kate in Wimbledon

Dass am Sonntag das große Herren-Finale in Wimbledon steigt, wird bei diesen Bildern fast zur Nebensache. Denn Prinzessin Kate feierte beim wohl berühmtesten Tennisturnier der Welt ein weiteres bezauberndes Comeback nach der Krebsdiagnose. Und wurde am Center Court mit Standing Ovations begrüßt!