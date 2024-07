„Es geht mir um die Liebe zur Heimatstadt“

„Krone“: Herr Rädler, was hat Sie bewogen, das Bürgermeisteramt zu übernehmen?

Manfred Rädler: Ich komme aus der Privatwirtschaft, wo ich als Führungskraft gefragt war. Das Bürgermeisteramt beinhaltet ähnliche Aufgaben – die Leitung der Mitarbeiter und der Verwaltung sowie die politische Gestaltung. Im Amt sind also ähnliche Kompetenzen wie in einem privatwirtschaftlichen Unternehmen gefragt.