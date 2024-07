Bottas sagt Nein zu Formel-1-Comeback bei Mercedes

„Einen Platz nur für ein Jahr auszufüllen, ist, denke ich, nicht das, was ich im Moment will oder brauche“, erklärte er dieser Tage im Gespräch mit „Mirror Sports“. Denn so freundschaftlich der Finne auch Mercedes-Zampano Toto Wolff verbunden sein mag, Bottas hat nicht vergessen, dass er während seines fünf Jahre andauernden Engagements bei den Silberpfeilen stets nur Ein-Jahres-Verträge bekommen hatte.