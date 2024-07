Sturm-Profis müssen nicht mehr Fleisch schmuggeln!

Der nächste Neue

Eine weitere Verstärkung hat Ilzer seit Mittwoch an Bord: Emanuel Aiwu unterschrieb bis 2028 bei den Schwarzen. Nach zwei Jahren im Ausland (Cremonese, Birmingham) konnte Andreas Schicker den ehemaligen österreichischen U21-Teamkicker trotz starker Konkurrenz an Land ziehen. „Mit Emanuel haben wir unseren absoluten Wunschspieler für die Innenverteidigung verpflichten können“, sagt der Sportchef. Während der Rest der Truppe die Mittagspause genoss, ging es für den letzten Neuzugang bereits auf den Platz, wo er mit Günther Neukirchner und Uwe Hölzl erstmals in der schwarzen Dress schwitzte.