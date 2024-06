Wo man sich als Stadtchef verbale Watsch‘n abholt

Wie hat Corona den Umgang der Bürger mit der Politik verändert?

Kratzer: In der ersten Welle haben die Menschen oft Orientierung benötigt. Später ist eine riesige Kluft in der Gesellschaft aufgegangen, etwa bei den Themen Testen und Impfen. Man hat das Gefühl gehabt, jeder haut dem anderen auf den Schädel. Man hat Enkelkinder in anderen Bezirken nicht besuchen können oder die sterbende Mutter im Pflegeheim, das war für die Menschen dramatisch. Ich habe damals mit dem Kapfenberger Polizeichef vereinbart, wir strafen auf keinen Fall, wir machen nur auf Dinge aufmerksam. Ich habe mich vorrangig daran orientiert, was mein Gefühl sagt.