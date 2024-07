Auftaktsieg für Klinger-Schwestern in Wien

Aufholjagd im ersten Satz

Im ersten Satz drehten die Steirerinnen noch einen Fünf-Punkte-Rückstand um. „Das war ein Schlüsselmoment für uns in diesem Spiel“, sagte Dorina. Der zweite Satz ging an die Litauerinnen, obwohl sich Paulikiene am Knöchel verletzte und sichtbar gehandicapt war. Im Entscheidungssatz waren die Klinger-Schwestern von Beginn weg ungefährdet und gewannen schlussendlich deutlich mit 15:6. „Das Spiel hat so ziemlich alles gehabt, was man sich so vorstellen kann. Schön, dass wir cool geblieben sind und im dritten Satz unsere Power ausspielen konnten“, bilanzierte die 27-jährige Dorina. „Wir müssen nun mindestens noch ein Spiel gewinnen, damit wir weiter sind und das ist unser Ziel.“