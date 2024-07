Digitalradios: „Wir dürfen nicht zu verkopft sein“

Als größtes Zugpferd der vier neuen Sender befindet sich Radio Rot Weiss Rot in einer permanenten Findungs- und Evaluierungsphase. „Wir sprechen damit nicht ein bestimmtes Zielpublikum an, sondern alle Hörer von bis. Jeder interpretiert für sich selbst, was typische österreichische Musik ist und da ist der Bogen extrem weit gespannt. Eine der schönsten und gleichzeitig schwierigsten Aufgaben ist es, das Programm so zu gestalten, dass es schlüssig und zusammengehörig ist.“ Der Selbsttest beim Hören ergibt eine breite Range an Songs. Seiler und Speer reiht sich an DÖF, Lemo und Reinhold Bilgeri. Allzu starke Grenzen will man sich bei der zukünftigen Ausrichtung nicht machen. Stichwort: Abgrenzung um Schlager.