Darum sind die Dänen für Sturm ein Volltreffer!

Nun ist mit Julius Beck der nächste „Wikinger“ in Graz gelandet. Nur noch Spieler aus Deutschland (23), Kroatien (20), Serbien und Slowenien (11) trugen öfter den schwarz-weißen Dress. Insgesamt sorgten die neun dänischen Legionäre in 828 Einsätzen für 198 Tore. Der Spitzenwert in der Legionärsstatistik. Die Dänen blühen in Graz auf, sind Volltreffer. Spielerisch wie menschlich. Selten noch hatten sie große Anlaufschwierigkeiten. Sie sind spielerisch stark, fleißig, bodenständig und cool. Tugenden, die es auch als Sturm-Spieler braucht. Und benötigt Beck etwa Nachhilfe in puncto Sprache, hat er den Lehrer in der eigenen Familie. Papa Henrik ist Deutschlehrer.