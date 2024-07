Mega-Konkurrenzdruck lässt beim Umbruch hoffen

Die 16 Saisontore von Max Entrup sollen künftig andere schultern: „Der Holländer Nelson Amadin von Schalke II ist ein schneller Mann mit Tiefgang. Er wird den nächsten Schritt machen und er hat wie Elias Havel vom LASK Anlagen, die wir bisher nicht hatten. Sky Schwarz von Rapid ist ein polyvalenter Spieler, der sich in Klagenfurt gut entwickelt hat. Und Marco Hoffmann, der in Halbturn in der Burgenlandliga 18 Tore gemacht hat, hat Potenzial.“