Gehalts-Check: Das verdienen Sie in Autobranche

Die Zahl der E-Pkw steigt kontinuierlich an. 2023 wurden im Vergleich zum Vorjahr 41 Prozent mehr „Elektros“ zugelassen, der Bestand an diesen Pkw kletterte in Österreich damit bereits über die 150.000er-Marke. Noch diesen März hatten der Kreditversicherer Acredia und Allianz Trade eine Studie veröffentlicht, nach der eine prozentual ähnlicher Anstieg an Neuzulassungen auch heuer für ganz Europa prognostiziert wird.