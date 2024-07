Wieder mehrere Verletzte bei Stierhatz in Pamplona

Bereits bei der ersten Stierhatz am Wochenende waren sechs Verletzte zu beklagen, darunter ein Läufer mit einem Schädeltrauma. Das Fest zu Ehren des Stadtheiligen San Fermín hatte am Samstag begonnen und endet kommenden Sonntag (siehe Video oben). Täglich werden ab 8 Uhr sechs etwa 600 Kilogramm schwere Kampfbullen durch die engen Gassen der Altstadt bis in die große Stierkampfarena getrieben. Dabei werden sie von zahmen Leitochsen geführt.