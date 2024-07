Man muss beim Nierentumor eiskalt sein, …

Ergebnis steht sofort fest

„Die Vorteile der Kryoablation liegen in der geringen Belastung für die Patienten, den kürzeren Erholungszeiten und dem Erhalt des umliegenden Nierengewebes. Man sieht sofort, ob das Tumorgewebe entfernt werden konnte“, so Ringhofer. „Bei und in der Klinik Oberwart trägt diese innovative Behandlungsmethode dazu bei, den Patienten eine fortschrittliche und zugleich schonende Therapieoption zu bieten.“