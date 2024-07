Wind der Veränderung für Regierungen

Wer also wo auch immer gerade an der Macht ist, muss damit rechnen, demnächst nicht mehr an der Macht zu sein. Doch auch die Sieger der nächsten Wahlen, etwa in Österreich, sollten sich ihres Triumphs nicht sicher sein. Denn nach jeder politischen Veränderung trägt der Wind schon den Wunsch nach der nächsten Veränderung mit.