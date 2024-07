Xhaka sicher: „Er ist genau der richtige Mann“

Vorwürfe an den Unglücksraben gab es keine. „Ich habe ihm nur gratuliert zu seiner fantastischen EM, wie souverän er gespielt hat, wie locker er war, jederzeit ohne Stress am Ball“, befand Yakin. „Der Fußball gibt uns so viel, aber solche Minuten gehören auch dazu.“ Bei der dritten EM in Folge gab es für die Schweizer vom Punkt kein Happy End, 2016 war im Achtelfinale mit 4:5 gegen Polen das Aus gekommen. „Es gibt nichts Brutaleres als das“, betonte Xherdan Shaqiri, der in der 117. Minute mit einem Direktcorner beim Stand von 1:1 die Latte getroffen hatte.